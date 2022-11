Curavano una piantagione di marijuana ad Acate, arrestati due giovani tedeschi

Due cittadini tedeschi di 27 e 23 anni sono stati arrestati dai carabinieri per la illecita coltivazione di sostanza stupefacente in un campo alla periferia di Acate, nel Ragusano. I due, che sono domiciliati in un comune del calatino ma risiedono in Germania, hanno ora il divieto di dimora ad Acate e Vittoria. Avevano allestito una piantagione con 240 piantine circa di marijuana e tutte le attrezzature necessarie alla coltivazione. Il processo per direttissima è stato celebrato sabato mattina. L’operazione è stata condotta dal Norm dei carabinieri di Vittoria con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori «Sicilia» e sarebbe scaturita da attività di monitoraggio delle zone rurali ed ha portato al fermo dei due in flagranza di reato

