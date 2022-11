Incidente a Comiso, scontro tra due auto: feriti anche due bambini

Un grave incidente stradale si è verificato in via Girlando Generale all’angolo con via Albert Einstein a Comiso, in provincia di Ragusa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a scontrarsi sarebbero state due auto con diverse persone a bordo. Quattro gli occupanti rimasti feriti, tra cui due bambini di tre anni.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e trasportato i feriti in ospedale per gli accertamenti del caso. In via Girlando Generale sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a soccorrere i feriti e gli agenti della Polizia di Stato che hanno effettuato i rilievi del caso. A loro spetterà accertare le cause e la dinamica dell'incidente.

Due settimane fa, a Comiso si era verificato un incidente nel quale era morto un 17enne. Il giovane viaggiava in sella ad uno scooter insieme ad un amico quando ha perso il controllo della moto e ha investito una donna di circa 50 anni che usciva da una palestra e che stava andando verso la sua auto. Il 17enne è morto, la donna è rimasta ferita e ricoverata in Rianimazione all'ospedale di Vittoria. Ferite lievi per il passeggero dello scooter che è stato ricoverato presso il nosocomio di Ragusa.

