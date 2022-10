Comiso, è morto l'uomo volato dal tetto di un box del mercato ortofrutticolo

È morto senza aver ripreso conoscenza il commissionario ortofrutticolo di Comiso caduto ieri dal tetto del box del mercato ortofrutticolo. Salvatore Matarazzo, 59 anni, era salito sul tetto forse per cercare di verificare lo stato della copertura ed eventuali infiltrazioni di acqua piovana. Un gesto che gli è stato fatale: l’uomo ha messo il piede in fallo, la copertura ha ceduto ed è caduto all’interno del box. Immediati i soccorsi: le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi.

È stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania nel reparto di neurochirurgia. È stato sottoposto ad intervento chirurgico ma le sue condizioni erano disperate e in serata il suo cuore ha cessato di battere. La notizia si è diffusa in serata. «Sono affranta e vicina alla famiglia - ha detto il sindaco Maria Rita Schembari - questa tragedia assurda ha colpito l’intera comunità e gli operatori del mercato ortofrutticolo».

