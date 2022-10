Incidente di caccia ad Acate, uomo rimane ferito: indagini

Tragedia sfiorata nel territorio di Acate, nel Ragusano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione locale, un cacciatore è stato ferito da alcuni pallini sparati da un altro cacciatore, che non si trovava a grande distanza.

L'uomo è stato soccorso ed accompagnato in ospedale, dove per fortuna le sue condizioni sono state giudicate non gravi dai medici.

I militari hanno interrogato il cacciatore che ha lasciato partire i colpi per ricostruire la dinamica dei fatti e hanno iniziato le indagini: secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un incidente, come tanti purtroppo ne accadono, e non di un gesto volontario. Ulteriori accertamenti sono comunque in corso.

