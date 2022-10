Pozzallo, sbarcano 32 migranti salvati da una nave militare spagnola

Sono 32 i migranti soccorsi a circa 50 miglia dalle coste siciliane da una nave militare spagnola, la Rio Arlanza, mentre si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione in difficoltà. I migranti sono approdati in banchina al porto di Pozzallo questo pomeriggio, trasportati da una motovedetta della guardia costiera. Sono tutti originari del Bangladesh e in buone condizioni di salute. Dopo le operazioni di identificazione, sono stati trasferiti all’hotspot di Pozzallo.

