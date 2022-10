Accoltella un tunisino e gli perfora un polmone, vittoriese denunciato

Un giovane tunisino è stato accoltellato alla schiena da un coetaneo italiano a Vittoria nel ragusano lunedì pomeriggio in via Cavour, una delle principali arterie cittadine. La vittima, nonostante le ferite, ha cercato di fuggire verso l’ospedale, ma si è accasciato a terra poco dopo. Sono intervenuti i carabinieri che hanno chiamato i soccorsi. Il coltello aveva perforato il polmone e aveva provocato delle lesioni al fegato. Il giovane è stato sottoposto ad intervento chirurgico all’ospedale Guzzardi.

I carabinieri hanno individuato l’aggressore, G. Z., di 27 anni. È stato denunciato per lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma. È stata effettuata una perquisizione anche nella casa dell’indagato, ma il coltello non è stato trovato. I carabinieri proseguono le indagini per accertare l’esatta dinamica del ferimento. Pare che poco prima il giovane, insieme ad un altro ragazzo italiano, avesse avuto un alterco con la vittima ed il fratello di quest’ultimo. Dopo la lite, avvenuta nei pressi della scuola Giovanni XXIII, uno dei ragazzi italiani avrebbe nuovamente raggiunto il giovane tunisino, questa volta colpendolo con un coltello.

