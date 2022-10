Vittoria, passeggera del bus rischia di soffocare per una caramella: salvata dall'autista - eroe per caso

Una caramella andata di traverso stava per costare la vita ad una passeggera del pullman della linea Vittoria-Catania-Giamporcaro.

La donna sarebbe morta soffocata, se non fosse stato per Rocco Conselmo, autista di Vittoria, in servizio in quel momento, diventati eroe per un giorno. Conselmo ha salvato la vita alla signora, praticando la manovra di Heimlich.

A raccontare la storia è lo stesso autista: «stavo guidando quando ho notato una signora che si lamentava e si toccava il collo. All’inizio non ho capito. Ho pensato ad un malore passeggero, invece la signora non riusciva a respirare. A quel punto le ho domandato cosa avesse e mi ha risposto a mezza voce: “una caramella” e mi sono reso conto che si trattava di un soffocamento». «Dopo vari tentativi di praticarle la manovra di Heimlich - ha raccontato -, la signora è riuscita a respirare regolarmente e la caramella come per magia è stata espulsa fuori. Non riesco a trovare le giuste parole per l’emozione provata».

© Riproduzione riservata