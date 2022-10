Comiso, denuncia il compagno che la umilia da anni: uomo allontanato da casa

Per anni vessata e umiliata dal compagno, ha dovuto subire veramente di tutto, fino a che non ce l'ha fatta più. Ha denunciato l'uomo, che adesso è stato allontanato da casa.

Una storia che arriva da Comiso, dove gli agenti del Commissariato di Comiso proseguono incessantemente l’attività di analisi e contrasto delle fattispecie delittuose che attengono il territorio del comune di Comiso, ponendo la più ampia attenzione anche sul fenomeno dei reati che colpiscono in particolar modo le donne vittime di violenza tra le mura domestiche ed in generale le fasce vulnerabili. E così è scattato anche nella cittadina del Ragusano il "codice rosso", che racconta sempre, purtroppo, una storia con una donna vittima.

Un racconto purtroppo tipico, ovvero quello di essere stata sottoposta in maniera periodica e continuativa ad una serie di violenze fisiche e verbali, con percosse e minacce di morte, venendo persino privata della sua libertà di vivere normalmente, anche per futili motivi di gelosia e nonostante in casa vi fosse la presenza del loro bimbo piccolo.

L’uomo, un giovane del posto già noto alle Forze dell’Ordine, è stato “allontanato dalla casa familiare”, in esecuzione proprio dell’Ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare emessa nei suoi confronti dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa, lasciando così l’abitazione familiare alla donna, e con il divieto assoluto di avvicinarsi al luogo predetto nonché all’Istituto scolastico del figlio tendendosi distante nel raggio di almeno 100 metri e con l’ulteriore divieto assoluto di contattare la donna in qualsiasi modo.

