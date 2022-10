Tragedia a Punta Secca, turista annega nel mare del commissario Montalbano

Tragica morte a Punta Secca, frazione balneare di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Una turista di circa 50 anni è deceduta mentre faceva il bagno nella spiaggia vicino la casa dove è stata girata la fiction del commissario Montalbano.

Secondo le prime informazioni la donna, nonostante le condizioni meteo non proprio ideali, sarebbe stata colta da un malore mentre nuotava. Gli altri bagnanti hanno prontamente lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno praticato il primo soccorso alla malcapitata ma non c'era più niente da fare. Sono intervenuti i carabinieri, il personale della Capitaneria di porto e il medico legale per accertare le cause del decesso.

