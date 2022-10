Un albanese è stato gambizzato nella notte nelle campagne tra Vittoria e Pedalino (frazione di Comiso). L’uomo è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola. Soccorso, è stato trasportato all’ospedale Guzzardi di Vittoria, in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Indaga la polizia.

