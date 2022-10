Disagi per il volo Pisa-Comiso e ritorno, sei ore di ritardo

Quasi sei ore di ritardo per il volo Ryanair Pisa-Comiso e per quello di ritorno che ha coinvolto gli stessi aeroporti dalla Sicilia alla Toscana.

Disagi registrati per tutta la giornata di ieri (2 ottobre) a causa sembra dello sciopero di sabato che ha avuto ripercussioni anche nelle 24 ore successive.

Il primo ritardi registrato sulla tratta è quello sul volo che collega Pisa con Comiso FR1411. L'aereo doveva partire ieri alle 9.40 ma è atterrato nel Ragusano solamente alle 17.05, quasi sei ore più tardi rispetto al previsto. Un pesante ritardo che ha comportato anche disagi anche per il Comiso-Pisa FR1412, in questo caso la partenza era prevista alle 11.40 ma l'atterraggio è avvenuto alle 19.44.

Inoltre sabato, proprio davanti all'aeroporto di Pisa, si è svolto un presìdio dei sindacati in occasione dello sciopero di 24 ore indetto in tutta Italia dal personale delle compagnia aerea Ryanair e di quattro ore (dalle 13 alle 17) per i lavoratori Vueling.

"I lavoratori italiani di Ryanair, Malta Air e CrewLink - hanno spiegato le organizzazioni sindacali - rivendicano contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese. La mobilitazione riguarda anche piloti e assistenti di volo di Vueling: la compagnia ha recentemente avviato una procedura che prevede 17 esuberi tra i circa 120 assistenti di volo assunti a Roma Fiumicino".

Per Filt-Cgil e Uiltrasporti "serve un confronto costruttivo e trasparente con i sindacati realmente rappresentativi dei lavoratori della compagnia per evitare licenziamenti e affrontare con urgenza questioni come il rispetto della normativa a tutela di maternità a paternità, ad esempio l'esonero dal lavoro notturno per le madri con figli piccoli".

