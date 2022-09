Chiusa una casa di riposo a Vittoria per carenze strutturali, anziani trasferiti

Controlli di carabinieri del Nas di Ragusa in una casa di riposo hanno fatto scattare un provvedimento del sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, che disposto la sospensione immediata dell’attività all’azienda e imponendo il trasferimento in altre strutture o il rientro alle famiglie di origine di tutti gli anziani ospiti.

La misura, spiegano i militari dell’Arma in una nota, «si è resa necessaria poiché la casa di riposo è risultata con carenze strutturali e priva dei requisiti organizzativi e funzionali previsti per l’esercizio di attività connesse alla gestione di strutture residenziali e gli standard per le strutture private». Al titolare dell’attività sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per complessivi 2.000 euro.

