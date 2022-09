Violazioni igieniche: chiuso un ristorante di Comiso, multa al titolare

Un ristorante di Comiso è stato chiuso dai Nas dei carabinieri per gravi violazioni in materia di igiene e sanità riscontrate nei luoghi di preparazione, manipolazione e trasformazioni di alimenti. Il ristorante è stato chiuso fino a nuova disposizione.

L’operazione è stata condotta nell’ambito dei controlli disposti in tutto il Paese dal Comando carabinieri per la tutela della salute presso attività di ristorazione pubblica. A Comiso ha operato il nucleo dei carabinieri di Ragusa, in collaborazione con personale della locale stazione carabinieri e con il direttore dell’Uoc Sian dell’Azienda sanitaria provinciale. Le fattispecie contestate violano il cosiddetto «pacchetto igiene» (introdotto con il Regolamento europeo 852/2004) con riferimento a carenze igienico sanitarie e strutturali, non corretta applicazione delle procedure predisposte in autocontrollo e mancato aggiornamento della registrazione sanitaria. Al titolare dell’attività commerciale sono state contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 4.000 euro.

