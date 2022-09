Scicli, si tuffa dalla scogliera e sviene: salvato dai bagnanti, trauma alla vertebra

Una giornata al mare rischia di trasformarsi in tragedia per un giovane turista bergamasco in vacanza a Scicli insieme ad un amico. Il ragazzo, si è tuffato in acqua, a Punta Pisciotto a Sampieri, da una parte della costa che affaccia su un tratto di mare dai fondali bassi. I presenti non lo hanno visto riemergere e immediatamente si sono precipitati in mare.

Il giovane è stato recuperato privo di sensi. Nei pressi si trovavano un sottoufficiale della marina militare libero dal servizio in quel momento, e, insieme ad un altro bagnante, hanno tratto in salvo il ragazzo che non riusciva a muoversi.

Sul posto è giunta immediatamente l'ambulanza del 118, che ha trasportato il bergamasco al Pte di Pozzallo. Viste le gravi condizioni dell'uomo che presentava problemi alla vertebra, è stato allertato l'elisoccorso che ha trasferito il ragazzo all'ospedale Garibaldi di Catania. Il ferito è stato ricoverato presso il nosocomio per tutti gli accertamenti del caso.

