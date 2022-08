Ragusa, è morto padre Carmelo Leggio: parroco della chiesa dell’Ecce Homo per 25 anni

La comunità di Ragusa è a lutto per la morte di padre Carmelo Leggio, parroco della chiesa dell'Ecce Homo, scomparso all'età di 84 anni. Leggio, punto di riferimento del quartiere del centro storico di Ragusa, ha guidato la parrocchia di via Minardi per ventincinque anni.

"Se ne va un santo sacerdote, amato da tutti - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook della chiesa Ecce Homo - , vicino a tutti, disponibile e sempre con un sorriso da donare. Arrivederci padre Leggio, il Signore ti accolga tra le sue braccia paterne e ti colmi della sua Gloria. Amen".

"Lo voglio ricordare così: sorriso e preghiera - scrive un seminarista - . Questi sono stati due pilastri nella sua vita. Arrivando in chiesa si trovava sempre lì, in quello stallo... quante cose potrebbe raccontare quel legno, quante persone lì si sono accostate alla Misericordia del Signore, quante hanno ricevuto una parola dolce ed un sorriso, quante hanno ricevuto il necessario per poter mangiare in quel giorno, quante lo hanno visto pregare la liturgia delle ore e il santo rosario". I funerali si terranno oggi alle ore 16 nella chiesa Ecce Homo.

