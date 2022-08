Ispica, ha un malore in spiaggia e si accascia: turista muore alla Marza

Un turista è morto oggi in spiaggia a Ispica, nel Ragusano. Secondo le prime informazioni, l'uomo subito dopo aver raggiunto la zona balneare dove avrebbe dovuto trascorrere la giornata, avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciato nel tratto di litorale della Marza.

Le persone attorno al malcapitato hanno immediatamente lanciato l'allarme per far arrivare i soccorsi e hanno tentato di rianimarlo. Poco dopo sono giunti sul posto i sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza proveniente da Pozzallo. Il medico soccorittore ha cercato di rianimare il turista ma non c’è stato nulla da fare.

Sempre nel tratto di costa ragusana ieri una donna straniera di 40 anni ha rischiato di annegare nelle acque di Sampieri, frazione marinara nel Comune di Scicli. Nonostante il mare agitato la donna ha deciso di fare un bagno ma ha avuto non poche difficoltà a raggiungere la riva. I bagnini, con l'ausilio di un pedalò, hanno raggiunto la malcapitata turista e con una corda sono riusciti dopo circa quindici minuti a trainarla in salvo sulla spiaggia.

