Anziano esce di casa per andare dal barbiere, trovato morto alla stazione: giallo a Scicli

Si tinge di giallo a Scicli la morte di un anziano. Salvatore Alecci, 89 anni, abitante del luogo, è stato trovato senza vita intorno alle 20 di mercoledì, 17 agosto, alla stazione.

Dell'uomo non si avevano più notizie dalla mattina, intorno alle 9,30. Era infatti uscito di casa per andare dal barbiere, ma una volta lasciata la sala da barba, di lui si sono perse le tracce. Sono dunque scattate le ricerche da parte di parenti, volontari e Forze dell’ordine che per tutta la giornata hanno setacciato la città per riuscire a rintracciarlo.

In serata il ritrovamento del corpo accanto ai binari della stazione dopo la segnalazione di un operaio delle Ferrovie dello Stato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e il medico legale. Dovranno ora essere stabilite la causa e l'ora della sua morte.

