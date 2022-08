Ancora un incidente con il trattore: a Modica un mezzo si ribalta e un giovane rimane ferito

Ancora un incidente con il trattore in Sicilia e un uomo è rimasto ferito. Questa volta è avvenuto a Modica. La vittima è un giovane del posto che si trovava sul trattore mentre stava effettuando un lavoro in un appezzamento di terreno nella zona Sant'Angelo Cipolluzze nel Frigintinese. È stato subito soccorso e trasportato all'ospedale Maggiore. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Sempre a Modica, ma oltre un anno fa, era avvenuto un incidente mortale. Un ragazzo di 21 anni aveva perso la vita sulla strada Gisana Zappulla. In quel caso non stava lavorando ma si trovava sul mezzo come passeggero assieme ad un altro amico, oltra al guidatore.

Ma incidenti autonomi con il trattore avvengono sempre più spesso. Lo scorso 12 giugno un agricoltore di Favara, che si trovava a lavorare sopra un trattore in contrada Gibisa, ad Agrigento, è morto a causa di un incidente. Sarebbe rimasto schiacciato dal proprio trattore, che si è ribaltato in una scarpata.

Qualche mese prima, ad aprile, un militare in pensione di 70 anni è morto a Lercara Friddi mentre si trovava sul mezzo nel proprio terreno in contrada Malpasso. A febbraio scorso, altra tragedia, questa volta nelle campagne di Santa Ninfa. La vittima aveva 66 anni ed è rimasto schiacciato dal suo trattore, mentre stava effettuando dei lavori nel suo appezzamento di terreno.

