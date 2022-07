Santa Croce Camerina, malore in spiaggia ma il parcheggio selvaggio blocca un'ambulanza

Momenti di tensione domenica scorsa a Torre di Mezzo, località balneare del comune di Santa Croce Camerina, molto frequentata soprattutto dai giovani.

Una ragazza si è sentita male in spiaggia, ma l'ambulanza del 118, arrivata dopo la richiesta di soccorsi, è rimasta bloccata per alcuni minuti tra le auto parcheggiate in modo selvaggio lungo la stradina che porta all'arenile.

Attimi di panico che sono stati immortalati in un video da Gaetano Riva, un medico, e diffuso sui social. "Prevenire è meglio che curare - il suo commento -, sarebbe ora di farlo prima che ci scappi il morto e qui le responsabilità sono ben chiare, come chiara è anche la negligenza". A ostacolare il passaggio del mezzo di soccorso in particolare era un'auto posteggiata a ridosso di una duna. E sui social in tanti chiedono più controlli e sanzioni per chi parcheggia l'auto ignorando le regole.

Per fortuna, le difficoltà di accesso dell'ambulanza non hanno avuto tragiche conseguenze, visto che la ragazza è stata salvata e si è poi ripresa.

