Ragusa, festa per il primo anniversario dell’ordinazione episcopale di La Placa

Con una solenne concelebrazione nella Cattedrale san Giovanni Battista, il vescovo monsignor Giuseppe La Placa ha ricordato il primo anniversario dell’ordinazione episcopale, avvenuta il 16 luglio 2021, proprio nella Cattedrale di Ragusa, per l’imposizione delle mani del vescovo monsignor Mario Russotto.

Le autorità civili e militari, i sacerdoti della diocesi, i seminaristi, religiosi e religiose nonché una larga partecipazione di fedeli laici, anche in rappresentanza delle numerose aggregazioni laicali, hanno partecipato al Pontificale, presieduto dallo stesso monsignor La Placa.

E’ stato il Vicario Generale, monsignor Sebastiano Roberto Asta, a porgere al Vescovo, a nome di tutta la comunità diocesana, gli auguri per questo primo anniversario di governo pastorale della diocesi. “Le manifestiamo il nostro affetto – ha detto monsignor Asta – la nostra fiducia e il desiderio di camminare insieme nei sentieri della comunione, della partecipazione e della testimonianza missionaria”. Nell’omelia il Vescovo ha centrato il significato della celebrazione. Muovendo da una sentita riconoscenza per i tutti i presenti – con espressione di particolare affetto per i presbiteri ed i seminaristi – ha specificatamente ringraziato il Prefetto, il Questore e le altre Autorità intervenute “per la cordialità e l’amicizia che mi hanno dimostrato e per lo spirito di collaborazione con il quale vivono il loro servizio alla gente ed al territorio”. “Vorrei che vedeste questo anniversario – ha proseguito monsignor La Placa - non come la festa del Vescovo Giuseppe ma come la festa di tutta la comunità diocesana che esprime gratitudine al Signore e ricorda che proprio attraverso il vescovo si prolunga e si attua la presenza di Cristo nella Chiesa locale”.

Per questo felice anniversario a monsignor La Placa è stato fatto dono di una Mitra, fregiata di rosso, simbolo del martirio dei santi patroni delle città della diocesi.

