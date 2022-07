Scontro mortale auto-moto a Ragusa, la vittima è il 32enne Giovanni Rizzo di Santa Croce

Terribile scontro fra un'auto e una moto a Ragusa. Nell'impatto è morto Giovanni Rizzo, 32 anni, che viaggiava a bordo della moto.

L'incidente si è verificato intorno alle 19, non molto distante dall’ospedale Giovanni Paolo II, nella strada denominata “Malavita”. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, per il momento gli uomini della polizia municipale, intervenuti sul posto, hanno sequestrato i mezzi coinvolti (come sempre avviene in casi del genere) e si cercano testimoni che abbiano potuto vedere com'è andata. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza di alcune attività commerciali della zona.

Rizzo era di Santa Croce Camerina, dove lavorava al supermercato Conad, ed era molto conosciuto. Molti in queste ore i messaggi di addio sui social network. Alberto ricorda i tempi della scuola: "Abbiamo viaggiato per tanti anni insieme, nell’autobus! Ci mettevamo sempre nei sedili dietro, per fare baldoria… e ti ricordi il Prima Classe a Ragusa? Quando non ci andava di andare a scuola, e “saliaumu a scola”

Mai stato scortese, anzi… sempre con il sorriso, pronto ad aiutare gli altri. Del resto, Signori si nasce.

Fai buon viaggio, ti mando un enorme abbraccio, ovunque tu sia".

"Sei riuscito a portarmi al concerto di Ultimo... riposa in pace amico e fratello... per sempre nei nostri cuori", scrive Mirko. E il messaggio di Francesca: "Lo stupore si accompagna al dolore di una scomparsa prematura, nel pieno della giovinezza, in cui ci si affaccia alla vita con tante prospettive e speranze. Sia di conforto constatare che Giovanni era un ragazzo amabile, voluto bene e apprezzato da quanti lo hanno conosciuto".

