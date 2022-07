Scoglitti, due arresti per spaccio: trovati marijuana e hashish nelle loro abitazioni

I carabinieri di Scoglitti hanno arrestato due persone, in flagranza di reato, con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di A.N. del 1972, bracciante agricolo di Scoglitti, e K.Z., tunisino, anche lui bracciante agricolo.

Durante una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 50enne, i carabinieri hanno trovato - nascosti in varie stanze - oltre 140 grammi di marijuana, contenuta all’interno di 2 sacchi in plastica sigillati, nonché vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente. Nell’abitazione del pusher tunisino, che di anni ne ha 27, invece, i militari dell’Arma hanno rinvenuto oltre 60 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, occultate in vari punti della sua camera da letto.

L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Per i due sono stati disposti gli arresti domiciliari su disposizione dei giudici di Ragusa.

