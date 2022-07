È morto a Ragusa Luciano Nicastro, docente e intellettuale

È morto stamattina, a Ragusa, il professore Luciano Nicastro, esponente della sinistra cattolica. Aveva 80 anni. Laureato in Filosofia alla Cattolica di Milano e in Sociologia all’Università degli Studi di Urbino, è stato per molti anni professore di filosofia e storia al liceo scientifico «Enrico Fermi» di Ragusa. È stato docente di antropologia filosofica presso l’Istituto teologico ibleo di Ragusa e docente di Sociologia dell’Immigrazione alla Lumsa di Caltanissetta. Già consigliere nazionale delle Acli.

Ha fatto parte dell’associazione Antichi Studenti dell’Augustinianum (Collegio Universitario della di Milano). Ha pubblicato diversi libri, articoli e ricerche di filosofia, sociologia, religione e e psico-pedagogia, oltre che sui temi di scuola e lavoro.

© Riproduzione riservata