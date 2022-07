Rischiano di annegare a Marina di Ragusa, salvati dai pallanotisti

Quattro persone hanno rischiato di annegare a Marina di Ragusa, nei pressi di Baia del Sole. A trarli in salvo sono stati alcuni pallanotisti della Polisportiva Erea di Ragusa, che si trovavano sulla spiaggia. Tra questi, c’era anche il tecnico della squadra Sergio Avellino, anch’egli pallanotista. In difficoltà, a causa delle onde e del mare agitato, una bambina di 10 anni, con la nonna e altri due adulti. I quattro sono stati riportati sulla battigia. Per loro solo tanta paura.

