Ragusa, l'Asp attiva ambulatori in dieci località turistiche

Dalla prossima settimana, l’Asp di Ragusa assicurerà un’assistenza di prossimità in ambulatori infermieristici attivi nelle località turistiche di tutto il territorio. Assicurate dieci postazioni che garantiranno le prestazioni sanitarie tutti i giorni dalle 8 alle 20 nelle località balneari.

Per il distretto sanitario di Ragusa saranno operative le postazioni di Casuzze, Punta Braccetto e Marina di Ragusa; per il distretto sanitario di Modica: Donnalucata, Santa Maria del Focallo, Cava D’Aliga, Marina di Modica e Pozzallo; per il distretto sanitario di Vittoria: Scoglitti e Marina di Acate. Le attività infermieristiche riguardano: misurazione dei parametri vitali; esecuzione di terapia sulla base di una pregressa prescrizione medica; gestione catetere vescicale, stomie e le medicazioni. Verrà effettuata una valutazione infermieristica agli utenti che accederanno negli ambulatori con un’apposita scheda triage. In caso di situazione critica l’infermiere dell’ambulatorio provvederà a stabilizzare il paziente e contestualmente allerterà il servizio del 118.

© Riproduzione riservata