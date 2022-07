Pretende la cancellazione di una multa e aggredisce due vigilesse: arrestato a Scicli

Pretendeva che gli annullassero la multa, e per ottenere quel che voleva ha aggredito due vigilesse di Scicli. È successo in via Ponchielli, nel comune ragusano, dove una pattuglia della polizia municipale con a bordo le due donne era intervenuta per un incendio.

In quel momento un automobilista, S.S. le sue iniziali, ha speronato la loro auto bloccandola. Poi è sceso dal mezzo e ha colpito con una serie di pugni la vettura delle vigilesse e le ha aggredite fisicamente. Il motivo? Voleva che gli fosse cancellato un verbale che altri agenti di polizia gli avevano contestato per una sosta vietata in stalli riservati alle moto.

Dopo l'aggressione le due agenti sono state soccorse e medicate: per loro una prognosi di otto giorni. L'aggressore, invece, già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Modica.

