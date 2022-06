Anziana trovata morta in casa a Vittoria, era deceduta da un mese

Dramma della solitudine a Vittoria. Un'anziana di 75 anni è stata trovata morta nella sua casa di via Garibaldi. Il suo corpo era in stato di decomposizione e secondo le prime verifiche sarebbe deceduta alcune settimane fa, probabilmente un mese.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno forzato la porta dell’appartamento e una volta entrati hanno trovato il cadavere. La donna non era sposata.

Sgomento su Facebook e in tanti si chiedono come possa accadere che un'anziana possa morire nel silenzio senza che nessuno la cerchi. "A volte mi chiedo se siamo buoni ad intrufolarci nella vita degli altri solo per curiosare, invece di dar un po’ conto a chi la vita ormai l'ha vissuta", scrive Patrizia Murè. "Ma davvero si muore così senza che nessuno se ne accorge?", si domanda Rosalba Nastasi. "Non è possibile che nel 2022 possano succedere ste cose", scrive Simona Palacino.

