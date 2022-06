Siracusa-Gela, si ribalta un tir e si scontrano un furgone e un pullman di turisti: 5 feriti

Un camion si ribalta e durante le fasi di chiusura del tratto autostradale un pullman con a bordo dei turisti si scontra con un furgoncino. Due incidenti a distanza di pochi metri e di pochi minuti sulla Siracusa-Gela con un bilancio di cinque feriti.

Intorno alle 7 di questa mattina, all’altezza dello svincolo per Ispica un mezzo pesante si è ribaltato su un fianco, perdendo tutto il suo carico sul manto stradale. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente nel quale è rimasto ferito il camionista, anche se le sue condizioni non sono gravi. L'uomo, trasportato in ospedale per accertamenti, era rimasto incastrato nella cabina.

Il secondo incidente è avvenuto poco dopo mentre si procedeva alla chiusura del tratto stradale: a scontrarsi sono stati un furgone e un pullman che trasportava turisti. Nell'impatto sono rimaste ferite altre 4 persone. Per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti è stata disposta l'uscita obbligatoria a Rosolini.

