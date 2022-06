Bomba d'acqua a Vittoria, strade allagate: acquazzone anche a Comiso e Ragusa

Un violento acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio a Vittoria, Comiso e Ragusa.

A Vittoria si sono registrati allagamenti nei quartieri Forcone e Marangio e nella zona di Santa Maria Goretti, all’uscita per Scoglitti. Alcune auto sono rimaste bloccate e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ci sono stati anche cedimenti in alcuni tratti del manto stradale. A Comiso, l’acqua proveniente dai costoni dei monti Iblei si è riversata in via Papa Giovanni, doe sono saltati alcuni tombini e basole della pavimentazione stradale. Nessun danno alle serre, molte delle quali avevano già cessato la produzione. Le piogge hanno interessato anche le zone balneari di Scoglitti, Punta Braccetto, Punta Secca, Caucana, Casuzze e Marina di Ragusa. Le condizioni meteo sono tornate normali.

