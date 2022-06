Avevano un litro e mezzo di droga dello stupro, due arrestati a Ragusa

La Squadra Mobile ragusana ha arrestato in due distinte operazioni di polizia, coordinate dalla Procura, un cittadino brasiliano e un cittadino italiano, che vivono a Ragusa, per detenzione di sostanza stupefacente del tipo GBL- (gamma-butirrolattone), conosciuta come «droga dello stupro». Gli arresti scaturiscono da una mirata attività info-investigativa sul territorio. I poliziotti della sezione Antidroga hanno sequestrato alcuni flaconi sigillati con etichetta industriale, contenenti 1,6 litri di una sostanza liquida trasparente che è risultata essere gamma butirrolattone. Il gip ha convalidato l’arresto emettendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla pg per i due indagati.

