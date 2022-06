Controlli fiscali a Pozzallo, scoperta un'evasione di oltre 450 mila euro

I funzionari dell’Agenzia delle dogane dei monopoli (Adm) di Pozzallo, a conclusione di una attività di verifica sulla regolare applicazione della normativa in materia di Iva intracomunitaria, hanno accertato un’evasione di imposta per oltre 450 mila euro realizzata nel periodo 2017 - 2021.

L’attività di controllo ha riguardato una società locale operante nel settore della produzione e commercializzazione di alluminio e semilavorati, alla quale sono stati contestati la violazione all’obbligo di fatturazione, l’infedele dichiarazione e l’omesso versamento dell’Iva.

Per le irregolarità riscontrate, oltre al pagamento del tributo, è prevista anche una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a una somma che può arrivare fino al 180% dell’imposta evasa.

