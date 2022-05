La triste fine di un capodoglio, trovato morto sulla spiaggia di Scoglitti

I resti di un capodoglio di 13-15 metri sono arrivati nella zona della Riviera Lanterna, a Scoglitti, nel Ragusano. L’animale era morto da tempo, visto che era in avanzato stato di decomposizione. Sono stati avvertiti la Capitaneria di porto e i vigili del fuoco che dovranno procedere alla rimozione della carcassa.

«E’ un animale di peso superiore alle 20 tonnellate, un esemplare maschio - ha spiegato il responsabile del museo di Storia naturale di Comiso, Gianni Insacco - domani sarà deciso se procedere al recupero dello scheletro che dovrebbe essere affidato al museo di Comiso, che lo utilizzerebbe per fini scientifici. Se non sarà possibile la carcassa sarà avviata in discarica».

