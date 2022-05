Ragusa, addio ad Arianna Frasca: l'infermiera del Giovanni Paolo II morta a 30 anni per una malattia

Morta a 30 anni Arianna Frasca, l'infermiera dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa uccisa da una malattia incurabile. Arianna è spirata a Milano dove era ricoverata. I funerali saranno celebrati domani (26 maggio) alle 15.30 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, a Ragusa.

L'infermiera ragusana lavorava nel reparto di Malattie infettive, dove era benvoluta da medici e colleghi. Nell'agosto del 2020 si era sposata e oltre al marito lascia i genitori e al fratello. Proprio del fratello Angelo uno struggente messaggio pubblicato su Facebook: "Sorellina mia, ci sono tante cose che si possono dire su di te e tante altre che avrei voluto dirti, purtroppo non ci sei più e hai lasciato un vuoto immenso! Voglio ricordarti con quel sorrisone che avevi fin da bambina, siamo cresciuti insieme ma dovrò invecchiare da solo…".

Ma in queste ore, sui social, sono tantissimi i messaggi di addio. "Hai lottato con una forza ed un coraggio ineguagliabili - scrive un amico, Vincenzo -. Mi hai dimostrato come l'amore vince su tutto, sulle difficoltà, sulla sofferenza e perfino sulla morte". Un altro post è formato da Federico: "Cara Fruschina, non ci sono parole per descrivere il vuoto che hai lasciato ma prometto di ricordarti sempre con quel sorriso e quella risata unica". E Giulia augura "buon cammino stella luminosa".

