Una scultura in piazza per il cioccolato di Modica

Una scultura raffigurante la barretta di cioccolato, famoso in tutto il mondo ed insignito nel 2018 del marchio Igp. È stata realizzata in pietra lavica dal maestro Rinaldo Armenia e da alcuni giorni svetta nell’area dell’ingresso nord della città di Modica, nello spiazzo Giorgio Buscema dell’infopoint nato per accogliere chi arriva nella città della Contea patria del cioccolato.

Donata dai titolari dell’Antica Dolceria Rizza alla città, dà il benvenuto a chi arriva a Modica per visitare le sue bellezze artistiche ed architettoniche e, perché no, anche per gustare il famoso cioccolato proposto non solo al naturale ma anche in diversi gusti.

«È il simbolo del lungo percorso che ha portato al riconoscimento IGP, questa scultura sicuramente sarà protagonista di molti selfie per chi arriva in città – ha detto Ignazio Abbate, già sindaco da nove anni - ringraziamo Giuseppe Rizza non solo per il dono della scultura ma anche per la costante disponibilità che dimostra nel promuovere insieme al Consorzio di tutela presieduto da Antonino Scivoletto, il cioccolato di Modica». Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Pinella Drago

