Turismo, Ztl serale a Ragusa Ibla dall'1 agosto al 18 settembre

Ztl serale a Ragusa Ibla dall'1 agosto al 18 settembre. È il piano del Comune di Ragusa in vista dell'estate, per limitare gli accessi in auto nel gioiello dell'architettura barocca. La zona a traffico limitato sarà attiva tutti i giorni nelle ore serali e poi durante tutto il resto dell'anno nei fine settimana.

La Ztl a Ibla c’è già e da tempo ed è attiva in via Giusti e in via del Mercato. Adesso viene introdotto anche il controllo elettronico degli accessi con telecamere, per far rispettare e limitare il traffico in una delle zone con maggiore affluenza di turisti di tutta la Sicilia.

In caso di emergenza, di necessità o per carico e scarico bagagli o merci, negli orari in cui la Ztl è attiva, si potrà chiedere un permesso temporaneo al Comune o sanare la propria posizione entro le 12 del giorno successivo all'accesso senza permesso.

Nei giorni scorsi il sindaco di Peppe Cassì ha incontrato le associazioni di categoria per confrontarsi sul piano traffico: "È stata l’occasione per fare un po' di chiarezza - dice Cassì -, visto che negli ultimi giorni si sono susseguite voci infondate. È sconfortante leggere o sentire che qualcuno pensi che il nostro obiettivo sia far morire Ibla per portare la gente altrove. Di certo a Ortigia o a Taormina non verrebbe mai in mente a nessuno di passare davanti al Duomo o lungo la via principale con la propria auto: a Ibla invece succede".

Il piano della mobilità non si limita alla Ztl. Previste navette gratuite HyBus attive tutti i giorni e tutto il giorno; ci sarà un parcheggio coperto gratuito; agevolazioni sui taxi.

Sbloccato anche l'iter per il parcheggio multipiano previsto in via Peschiera.

