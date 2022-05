Ospedale di Ragusa, il progetto vincitore per il completamento è quello di Proger e Sincretica

Il progetto vincitore per il completamento dell’ospedale «Giovanni Paolo II» di Ragusa è quello redatto da un raggruppamento composto dalla Proger Spa e Sincretica Srl entrambe di Pescara, la cui proposta è risultata prima classificata. «La commissione giudicatrice - scrive in una nota Asp Ragusa - ha ultimato i lavori relativi al secondo grado di concorso concludendo le operazioni di valutazione e definendo la relativa graduatoria di merito. Dopo la scelta del progetto, la commissione ha decrittato la documentazione amministrativa dei partecipanti al concorso per eseguire l’abbinamento tra le proposte progettuali e i loro autori che fino ad allora erano sconosciuti. Adesso - aggiunge l’azienda sanitaria - gli uffici procederanno alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti al fine di pervenire all’approvazione della graduatoria e alla conseguente aggiudicazione definitiva».

Un percorso iniziato nel febbraio dell’ano scorso quando fu stipulato il protocollo di intesa tra il direttore generale dell’Asp di Ragusa Angelo Aliquò, il vicepresidente del consiglio nazionale degli architetti Rino La Mendola e il presidente del consiglio dell’ordine degli architetti della provincia di Ragusa Salvatore Scollo. «Siamo lieti - dice Aliquò - del lavoro delle commissione altamente qualificata supportata dal nostro servizio tecnico, che ha certamente scelto la migliore soluzione progettuale, che sarà realizzata grazie al finanziamento ottenuto dal governo regionale e in particolare dall’assessorato della salute. Finalmente vediamo la fine di un percorso che porterà Ragusa ad avere un unico presidio ospedaliero con una scelta che certamente farà superare le criticità dell’attuale presidio», conclude.

