Nuovi giochi per i bambini delle scuole dell’infanzia di Comiso e Pedalino 

“ Un altro tassello non meno importante di altri, per quanto riguarda la sicurezza nelle scuole dell’infanzia – commenta il primo cittadino Maria Rita Schembari-. Grazie a un congruo contributo del Ministero Pari Opportunità e Famiglia che prevede anche la fornitura di attrezzature ludiche nei comuni, abbiamo sostituito i giochi ormai lisi e pericolosi con altri nuovi e conformi alle normative sulla sicurezza nelle scuole e l’accesso ai portatori di disabilità. Le scuole dell’infanzia di Comiso e Pedalino, sono quindi state dotate di giochi da esterno, banchetti e panchette per le attività ludico/ricreative, tappetini antiscivolo. I lavori di montaggio sono in via di ultimazione. Anche in questo caso – ancora Schembari –, sebbene alcuni interventi trovino supporto economico nei vari finanziamenti e contributi Ministeriali, va anche detto che la capacità di aggredire questi fondi consiste soprattutto nel background progettuale che ci mette in condizione di essere pronti ogni qual volta viene pubblicata la misura adeguata. E questa capacità scaturisce dall’idea e dalla visione che abbiamo della nostra città, delle nostre scuole. Una visione politico/amministrativa che guarda oltre l’immediato consenso, pensando anche ai benefici delle future generazioni. Naturalmente – conclude il sindaco – un plauso va fatto agli uffici competenti che riescono puntualmente a seguire le linee guida di questa Amministrazione”.

