Inquietante incendio al cimitero di Pozzallo, in fiamme una tomba

Un rogo inquietante che non nasconde interrogativi sulla cause. Si tratta di un incendio che si è sviluppato all'interno di una tomba in costruzione nel cimitero comunale di Pozzallo. Indagini a tutto campo da parte carabinieri, intervenuti sul posto, che per il momento non hanno escluso neanche la pista dolosa o una intimidazione rivolta a qualcuno.

A spegnere le fiamme l'immediato intervento degli operai del Comune che adesso saranno interrogati dal magistrato che sta cercando di ricostruire le fasi e le cause dell'incendo. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco, Roberto Ammatuna che "se la natura dolosa dovesse essere confermata, si tratterebbe di un atto gravissimo da condannare nella maniera più ferma".

© Riproduzione riservata