Vittoria, fugge prima del processo: era stato arrestato per droga

Un giovane tunisino di 21 anni, arrestato per droga a Scoglitti (frazione di Vittoria), evade dagli arresti domiciliari. L’udienza per direttissima, già programmata per ieri, non si è tenuta: il ragazzo è irreperibile. L’arresto era avvenuto alcuni giorni fa: Y.M.A. era stato sorpreso a spacciare nei pressi della centralissima piazza Cavour, nella frazione marinara. Aveva con se 14 grammi di hashish in due stecchette. Nella sua abitazione, un casolare fatiscente di contrada Berdia, è stato trovato anche del denaro ed un bilancino di precisione. Il ragazzo aveva cercato di sottrarsi alla cattura, aggredendo i carabinieri con calci e pugni.

