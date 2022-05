La Ocean Viking approderà a Pozzallo con 294 persone salvate in mare

«Dopo 10 giorni di richieste di aiuto, i 294 migranti a bordo della Ocean Viking sbarcheranno domattina nel porto di Pozzallo». Lo dice il sindaco Roberto Ammatuna, riferendo che il ministero dell’Interno ha assegnato Pozzallo come porto sicuro. Tra i migranti, 127 sono minori non accompagnati.

Dopo le operazioni di sbarco approderà nella banchina commerciale anche la nave quarantena Azzurra. I minori, dopo le procedure sanitarie e di polizia, saranno trasferiti in centri della Sicilia. Si prevede che le operazioni proseguiranno sino a venerdì.

© Riproduzione riservata