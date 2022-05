Scicli, raro delfino trovato morto sulla scogliera: nel 2002 l'ultimo spiaggiamento del genere in Italia

Un raro delfino è stato trovato morto lungo la scogliera che da Playa Grande porta a Donnalucata, in contrada Timperosse, in territorio di Scicli. Spiaggiamenti del genere non si registravano in Italia dal 2002 quando un branco di sei esemplari vivi, vennero trovati a Donnalucata e soccorsi dal “Centro Regionale di Recupero della fauna Selvatica di Comiso” e dalle forze dell’ordine.

Il delfino trovato nelle scorse ore, è un esemplare femmina di 260 cm, ed è sicuramente deceduto per una infezione interna. A darne notizia Museo Civico di Storia Naturale – Comiso: “Purtroppo - fa sapere - si registra lo spiaggiamento nel litorale ragusano di un raro esemplare di delfino della specie Steno bredanensis, nei pressi di Playa Grande di Donnalucata, frazione rivierasca di Scicli”.

Il personale ha recuperato alcune componenti scheletriche per effettuare le dovute indagini scientifiche. "Si ringrazia in particolar modo la Capitaneria di Porto di Pozzallo, il Comando Vigili Urbani di Scicli, il Veterinario dell’Asp di Ragusa Dott. Raniolo e l’Ufficio ambiente del Comune di Scicli”, scrive il Museo in una nota.

