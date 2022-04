Quattro lama in fuga dal circo sulla strada che collega Ragusa con Chiaramonte

Quattro lama in fuga dal circo allestito sulla strada che collega Ragusa con Chiaramonte Gulfi. All'altezza del Foro Boario è stato infatti allestito il circo Sandra Orfei da dove i 4 animali sono scappati raggiungendo la carreggiata poco distante e destando la curiosità degli automobilisti di passaggio.

Per fortuna ieri era un giorno festivo, il che ha contribuito al fatto che la strada fosse praticamente deserta. Il passaggio dei lama, infatti, avrebbe potuto diventare un pericolo sia per i camelidi sudamericani che per le auto in transito.

Sempre nel circo Sandra Orfei, che nei giorni scorsi faceva tappa a Pozzallo, un ligre, incrocio tra un leone ed una tigre femmina, è uscito dalla gabbia in cui era rinchiuso ed ha sbranato un pony che si trovava nello zoo del circo. Scattato l’allarme, è stato catturato e rimesso in sicurezza. Per il pony, invece, nulla da fare. Era stato sbranato ed in gran parte mangiato dal felino. A catturare l’animale furono gli stessi operatori del circo che avevano riportato il sereno nell’area circense ed in città.

