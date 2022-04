Soccorsi 400 migranti in difficoltà su un peschereccio a sud di Porto Palo, 144 già sbarcati a Pozzallo

I primi 144 migranti sono sbarcati a Pozzallo dalle motovedette della Cp 323 della guardia costiera e dal mezzo della guardia di finanza che stanno facendo staffetta in zona operazioni, a 40 miglia a sud est di Porto Palo. Fanno parte di un gruppo di circa 400 migranti soccorsi stanotte. Erano in difficoltà a bordo di un motopeschereccio 4 miglia a sud di Porto Palo, nel Siracusano. Per procedere al salvataggio sul posto sono arrivate la motovedetta Cp 323 da Augusta, e da Pozzallo, una motovedetta della guardia di finanza e il rimorchiatore Nos Aries, che ha 60 metri di lunghezza e 16 di larghezza ed è di stanza a Pozzallo al servizio delle piattaforme petrolifere. È la terza volta da novembre 2021 che viene impegnato a supporto di operazioni Sar condotte dalle autorità italiane.

I 144 già sbarcati sono 96 uomini, 8 donne, 38 minori maschi, e due bambine. Tre di questi in tenerissima età, fanno parte di un unico nucleo familiare. Tra le donne anche una signora anziana. Vestita di nero e con il capo coperto, viene fatta accomodare su una sedia dal personale di soccorso in banchina. I migranti, una volta scesi a terra, vengono disposti in file, lei è la prima della sua fila, stringe al suo grembo la borsetta che tiene con entrambe le mani. Si guarda attorno, con uno sguardo deciso, osserva con attenzione quello che sta accadendo intorno. Intanto, viene consegnato ad un bimbo un palloncino bianco su cui si legge il logo della Croce rossa italiana. Negli occhi dei bambini non c'è preoccupazione. I volontari delle Misericordie di Modica distribuiscono acqua e succhi di frutta. Le condizioni generali sono buone; il controllo viene fatto dal personale dell’Usmaf. Un ragazzo tiene un fazzoletto appoggiato ad un occhio, ma nulla di grave. Nella notte è stato effettuato un medevac, una evacuazione medica urgente. La persona soccorsa è stata indirizzata a Porto Palo. Il resto dei migranti non pare avere bisogno di cure mediche.

