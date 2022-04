Crollo nel cantiere dell’ex Teatro Concordia a Ragusa, nessun ferito

Crollo di una parte del Teatro Concordia di Ragusa. Nell’ex teatro comunale, poi utilizzato come cinema, il comune ha avviato degli interventi di riqualificazione. Durante la notte si sono verificati alcuni crolli interni. Il sindaco, Peppe Cassì, ha annunciato l’accaduto «Stanotte si è verificato un crollo nel cantiere del Teatro Concordia. Hanno ceduto alcune strutture murarie interne alla palazzina attigua allo spazio teatrale vero e proprio. Il crollo non ha avuto ripercussioni e non ha causato danni a persone o cose». Il comune e l’impresa hanno avviato le operazioni di verifica per accertare le cause del crollo e la stabilità della struttura.

