Pozzallo, trovato con la droga: obbligo di dimora per un 33enne

Arrestato a Pozzallo un 33enne di origini catanesi, ma domiciliato nella cittadina della provincia ragusana. Si tratta di un pregiudicato disoccupato. I carabinieri, durante normali controlli, lo hanno avvistato presso la stazione dei bus, proprio a Pozzallo. Verosimilmente, era di ritorno da Catania. Hanno deciso di fare una verifica.

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione prima personale e poi in casa. Gli sono stati sequestrati 8 grammi di cocaina, 4 di marijuana suddivisa in dosi, materiale per la pesatura ed il confezionamento, nonché la somma contante di 70 euro, ritenuta provento di spaccio. Il 33 enne ha opposto resistenza, provocando ai militari lievi lesioni. Tratto in arresto per i reati di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e violenza e resistenza a pubblico ufficiale, è stato alla fine gravato solo dell’obbligo di dimora nel comune di Pozzallo.

I carabinieri di Ispica invece hanno dato esecuzione, nei confronti di un giovane modicano, appena 18enne, al provvedimento, emesso dal magistrato di sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Catania, di sospensione della misura penale di comunità dell’affidamento in prova al servizio sociale e del contestuale accompagnamento presso struttura carceraria minorile. Il provvedimento in questione trova fondamento nelle gravi e reiterate violazioni alle prescrizioni imposte al condannato, accertate recentemente proprio dai carabinieri di Ispica. Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso l’Istituto penale per minorenni di Acireale, ove rimarrà a disposizione del Tribunale di sorveglianza.

