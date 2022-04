Ispica, coltellata dopo una lite tra braccianti per pochi euro: uno ferito, l'altro ventenne arrestato

Un tunisino incensurato di 20 anni è stato arrestato da carabinieri a Ispica per tentativo di omicidio aggravato da futili motivi. È accusato di avere inferto una coltellata alla spalla sinistra, con lieve interessamento del polmone, a un connazionale al culmine di una lite scoppiata per un credito di pochi euro vantato dall’aggressore sulla vittima. L’episodio è avvenuto mentre i due, che lavorano come braccianti, stavano per iniziare la raccolta di ortaggi in un’azienda ortofrutticola. Il ferito è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia dell’ospedale Maggiore di Modica. I medici non lo considerano in pericolo di vita. Il 20enne è stato posto agli arresti domiciliari, misura confermata anche dal Gip di Ragusa.

© Riproduzione riservata