Bambino investito davanti alla scuola a Vittoria, tanta paura ma solo ferite lievi

Bambino travolto davanti al cancello di scuola a Vittoria. Tanta paura davanti al plesso di via Marsano, dove un alunno è stato travolto da un’auto di passaggio. Immediati i soccorsi con i sanitari del 118 che si sono precipitati sul posto, per fortuna il piccolo se l'è cavata con qualche escoriazione oltre a tanto spavento per lui e per chi si trovava lì in quel momento.

Un episodio che riporta all'attualità la richiesta di dissuasori nelle vicinanze delle scuole, e in generale di tutti i punti sensibili, a Vittoria. Una richiesta che arriva anche dal consigliere comunale Alfredo Vinciguerra che ha presentato un’interrogazione subito dopo lo spiacevole fatto che ha coinvolto il bambino in via Marsano. Chiesta anche l’installazione della videosorveglianza e maggiori passaggi della polizia locale per tutelare gli alunni.

“Vittoria - ha detto il consigliere comunale - deve diventare a misura di bambino e ci sono tanti spazi da poter sfruttare, come quello presente in via Marangio con via Arena: si tratta di un’area verde abbandonata a sé stessa. Non ci vuole molto nel ripulire l’area e installare giochi per i più piccoli in modo tale da renderla uno spazio per famiglie e bambini. Chiederò risposte al sindaco attraverso un’interrogazione consiliare”.

