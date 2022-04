Esplosione in una vecchia fabbrica di fuochi d'artificio a Ispica: feriti due ragazzi

Momenti di paura a Ispica per un'esplosione in una vecchia fabbrica di fuochi d'artificio. Due ragazzi di 15 anni sono rimasti feriti e trasportati a Catania in elisoccorso, mentre sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la struttura che è dismessa da circa 9 anni.

Si tratta della fabbrica Moltisanti, molto nota nel comune ragusano, in via dello Stadio. L'esplosione, che si è verificata poco minuti prima delle 15, ha provocato un forte boato, avvertito non solo nella zona 167 in cui ricade il deposito ma anche nel centro abitato a diversi chilometri di distanza.

I due quindicenni feriti stavano giocando all'interno della struttura e dopo aver accumulato residui di polvere pirica hanno appiccato il fuoco. Dopo l'esplosione, sono riusciti a fuggire da lì e a chiedere soccorso.

Non è la prima volta che si verifica un'esplosione in quella la struttura, visto che già nel 2013 materiale pirotecnico aveva provocato un incendio.

