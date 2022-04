Modica, parroco contro il Vicariato: la Madonna Vasa Vasa si farà

Caso processioni a Modica: la Madonna Vasa Vasa quest'anno si farà, malgrado qualche giorno fa, attraverso un comunicato, il Vicariato aveva annunciato il no alla festa esterna di Pasqua, a causa dell'andamento epidemiologico. Ieri, al termine della messa serale domenicale, il parroco di Santa Maria di Betlem, Antonio Forgione ha fatto sapere ai fedeli che il bacio tra Maria e il Risorto quest'anno ci sarà, con tanto di festa esterna.

L’unica raccomandazione è per i fedeli, invitati ad assumere tutte le misura di sicurezza. Don Forgione ha sottolineato che non è una festa parrocchiale ma una festa della città, le in molti gli hanno chiesto il ritorno dell’appuntamento, confermando così che non è stato dunque un ripensamento del vicariato, cui il vescovo Mons. Antonio Staglianò ha demandato l’onere di decidere caso per caso.

Il parroco inizialmente aveva condiviso le preoccupazioni del vicariato, durante la riunione dei parroci della città, ma adesso ha deciso di cambiare idea e non seguire l'indicazione del Vicariato di Modica. Don Forgione ha confermato che non si farà, invece, la processione del Venerdì Santo, i cui riti si terranno solo all’interno delle varie chiese.

La conferma arriva anche dal sindaco Ignazio Abbate in un post pubblicato sui social: “La Madonna Vasa Vasa 2022 si farà. Poco fa il parroco della chiesa di S.Maria mi ha confermato che dopo 2 anni tornerà la festa più amata da tutti i modicani. E tornerà sia nella versione “tradizionale “, quella mattutina, sia nella versione più “recente” ovvero quella serale. Una buona notizia per i tantissimi modicani che l’aspettavano tra i quali anche i commercianti del centro storico che hanno bisogno anche di eventi come questi per riprendersi”.

© Riproduzione riservata