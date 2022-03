Ragusa: a 75 anni muore per emorragia, donati gli organi

Prelievo di organi su una paziente di 75 anni, G.S., morta per emorragia cerebrale, nell’ospedale ’Giovanni Paolo II’ di Ragusa. Ne dà notizia l’azienda sanitaria. L’accertamento della morte encefalica è avvenuto, con istituzione di apposito collegio medico, nel reparto di rianimazione del presidio ospedaliero, diretto da Federico Reina, anestesista rianimatore. Il collegio medico, formato oltre che da Reina, dal neurologo Emanuele Caggia e dal medico legale Concetta Brugaletta, ha accertato la morte encefalica della paziente nella mattina di sabato scorso. Il prelievo multiorgano è stato coordinato dalla referente per il Centro regionale trapianti del presidio ospedaliero di Ragusa Manuela Antoci e dal coordinatore della rianimazione Giuseppe Occhipinti. Il prelievo è stato eseguito da Francesca Corsaro, dirigente medico di anestesia e rianimazione, insieme con le équipe mediche presenti in sala operatoria, dell’Ismett Palermo, per fegato e reni e oftalmologia di Ragusa per il prelievo delle cornee.

